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У телецентрі “Останкіно” попрощалися із загиблими у катастрофі Ту-154 журналістами

У телецентрі “Останкіно” попрощалися із загиблими у катастрофі Ту-154 журналістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. У Москві в телецентрі “Останкіно” відбулось прощання з дев’ятьма загиблими у катастрофі Ту-154 журналістами, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Я думаю, це найбільш гіркий і трагічний день в історії нашого телебачення.. У нас ніколи не було таких втрат за всю історію телебачення. Те, що сталося — жахливо, особливо якщо вдивитися в ці особи. Всі хлопці, з якими ми сьогодні прощаємося, були молоді, наскільки успішно вони починали і яке творче життя, велике телевізійне, їх чекало”, — сказав гендиректор Всеросійської державної телерадіокомпанії Олег Добродєєв.

Так, внаслідок катастрофи загинули дев’ять журналістів — співробітники Першого каналу, НТВ та телеканалу “Зірка”. На борту перебували працівники Першого каналу Дмитро Рунков, оператор Вадим Денісов і звукооператор Олександр Сойдов, від НТВ кореспондент-продюсер Михайло Лужецький, оператор Олег Пєстов і звукооператор Євген Толстов, від “Зірки” — кореспондент Павло Обухов, оператор Олександр Суранов і помічник оператора Валерій Ржевський.

Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як “доктор Ліза”. Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, — 92 людини.

Як повідомляв УНН, у результаті вибухотехнічної експертизи уламків ТУ-154 версію теракту повністю виключили.

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