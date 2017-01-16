В телецентре "Останкино" простились с погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Москве в телецентре "Останкино" состоялось прощание с девятью погибшими в катастрофе Ту-154 журналистами, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю, это наиболее горький и трагический день в истории нашего телевидения... У нас никогда не было таких потерь за всю историю телевидения. То, что произошло - ужасно, особенно если вглядеться в эти лица. Все ребята, с которыми мы сегодня прощаемся, были молоды, насколько успешно они начинали и какая творческая жизнь, большая телевизионная, их ждала", - сказал гендиректор Всероссийской государственной телерадиокомпании Олег Добродеев.
Так, в результате катастрофы погибли девять журналистов - сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда". На борту находились работники Первого канала Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, от НТВ корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, от "Звезды" - корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранова и помощник оператора Валерий Ржевский.
Напомним, 25 декабря утром при вылете из Сочи потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154. Он должен был доставить в Сирию Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени О.В.Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также исполнительного директора фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку, известную как "доктор Лиза ". Самолет упал в море через считанные минуты после взлета. Погибли все, кто находился на борту, - 92 человека.
Как сообщал УНН, в результате взрывотехнической экспертизы обломков Ту-154 версию теракта полностью исключили.