У Техасі затримали 14 мексиканських військових, що випадково перетнули кордон США

Деталі

Як повідомили агентству в Службі митного і прикордонного контролю (Customs and Border Protection, CBP) США, інцидент стався близько опівночі 25 вересня в районі Ель-Пасо (штат Техас). Згідно із заявою CBP, “дві мексиканські військові машини перетнули кордон і в’їхали на територію США”. Співробітники прикордонної служби США на кілька годин затримали 14 військовослужбовців, що перебували в автомобілях. За словами останніх, кордон вони перетнули випадково і не усвідомлювали, що знаходяться в США.

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У одного із затриманих при собі було виявлено невелику кількість марихуани, призначеної не для продажу, а для особистого користування. Він буде підданий адміністративної відповідальності. Reuters не уточнює, чи йде мова про штраф або будь-які інші заходи. Інших інцидентів в ході затримання не відбулося, мексиканське військове керівництво було поставлено до відома про те, що трапилося.

Всі 14 затриманих, їх зброю і автомобілі були повернуті в Мексику вже через кілька годин, зазначає Reuters.

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