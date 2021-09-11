Сейм Литви затвердив рішення про додаткові повноваження солдат на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сейм Литви в п’ятницю затвердив рішення президента Гітанаса Науседи, надати додаткові повноваження військовим на кордоні з Білорусю в умовах екстремальної ситуації. Відповідне рішення розміщено на сайті Сейму Литви, інформує УНН.
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У перший день осінньої сесії Сейм прийняв постанову, якою затвердив підписаний президентом в серпні відповідний декрет.
Він дозволяє військовим при патрулюванні на кордоні давати вказівки фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати осіб, які не виконують ці вказівки, а також підозрюваних у скоєнні злочину, зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби і вантажі, осіб, багаж, використовуючи спеціальні засоби.
Відповідні права військові отримали лише на ділянці кордону і в місцях тимчасового тримання або поселення осіб, які незаконно перетнули кордон.
Додамо
В Литву в цьому році незаконно через кордон з Білорусю прибуло понад 4 тисячі мігрантів.
Вільнюс звинувачує мінський режим в організації потоків мігрантів та називає це “гібридної агресією”. Через неї в країні оголошена екстремальна ситуація.
Справлятися з ситуацією на кордоні прикордонникам допомагають і військові.