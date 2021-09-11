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Сейм Литвы утвердил решение о дополнительных полномочиях солдат на границе

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сейм Литвы в пятницу утвердил решение президента Гитанаса Науседы, предоставить дополнительные полномочия военным на границе с Беларусью в условиях экстремальной ситуации. Соответствующее решение размещено на сайте Сейма Литвы, информирует УНН.

Детали

В первый день осенней сессии Сейм принял постановление, которым утвердил подписанный президентом в августе соответствующий декрет.

Он позволяет военным при патрулировании на границе давать указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лица, которые не выполняют эти указания, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и осматривать транспортные средства и грузы, лица, багаж, используя специальные средства.

Соответствующие права военные получили только на участке границы и в местах временного содержания или поселения лиц, которые незаконно пересекли границу.

Добавим

В Литву в этом году незаконно через границу с Беларусью прибыло более 4 тысяч мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это “гибридной агрессией”. Из-за нее в стране объявлена экстремальная ситуация.

Справляться с ситуацией на границе пограничникам помогают и военные.

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