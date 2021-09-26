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В Техасе задержали 14 мексиканских военных, случайно пересекли границу США

В Техасе задержали 14 мексиканских военных, случайно пересекли границу США

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Американские пограничники задержали 14 мексиканских военнослужащих за незаконное пересечение границы с Соединенными Штатами. Об этом пишет в субботу агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Как сообщили агентству в Службе таможенного и пограничного контроля (Customs and Border Protection, CBP) США, инцидент произошел около полуночи 25 сентября в районе Эль-Пасо (штат Техас). Согласно заявлению CBP, “две мексиканские военные машины пересекли границу и въехали на территорию США”. Сотрудники пограничной службы США на несколько часов задержали 14 военнослужащих, находившихся в автомобилях. По словам последних, границу они пересекли случайно и не осознавали, что находятся в США.

Дополнение

У одного из задержанных при себе было обнаружено небольшое количество марихуаны, предназначенной не для продажи, а для личного пользования. Он будет подвергнут административной ответственности. Reuters не уточняет, идет ли речь о штрафе или любых других мерах. Других инцидентов в ходе задержания не произошло, мексиканское военное руководство было поставлено в известность о том, что случилось.

Все 14 задержанных, их оружие и автомобили были возвращены в Мексику уже через несколько часов, отмечает Reuters.

Напомним

Сейм Литвы утвердил решение о дополнительных полномочиях солдат на границе.

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