У Тегерані за три доби затримали 450 протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За три доби, з суботи, в іранській столиці Тегерані поліція затримала 450 учасників масових акцій протесту і заворушень. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
За даними місцевої влади, 200 осіб були затримані в суботу, 150 - в неділю і понад 100 - в понеділок.
З 28 грудня масові протести проходять у багатьох містах Ірану. Демонстранти виступають проти підвищення цін на продукти і товари першої необхідності.
Нагадаємо, під час протестів в Ірані загинули 20 осіб.