В Тегеране за трое суток задержали 450 протестующих
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За трое суток, с субботы, в иранской столице Тегеране полиция задержала 450 участников массовых акций протеста и беспорядков. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
По данным местных властей, 200 человек были задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и более 100 - в понедельник.
С 28 декабря массовые протесты проходят во многих городах Ирана. Демонстранты выступают против повышения цен на продукты и товары первой необходимости.
Напомним, во время протестов в Иране погибли 20 человек.