В Тегеране за трое суток задержали 450 протестующих

По данным местных властей, 200 человек были задержаны в субботу, 150 - в воскресенье и более 100 - в понедельник.

С 28 декабря массовые протесты проходят во многих городах Ирана. Демонстранты выступают против повышения цен на продукты и товары первой необходимости.

Напомним, во время протестов в Иране погибли 20 человек.