У Тегерані тривають пошуки 25 зниклих безвісти під обвалами ТЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Операція з демонтажу руїн торговельного центру у Тегерані триває, проте рятувальники не сподіваються знайти живими 25 осіб, які залишились під уламками будівлі. Про це повідомляє DW, передає УНН.
За даними іранських чиновників, доля 25 осіб після обвалення 17-поверхового торговельного центру в Тегерані досі невідома.
Державне телебачення, у п'ятницю, 20 січня підтвердило загибель 20 пожежників.
Також зазначається, що місцеві ЗМІ розповідають про десятки людей, які готові здавати кров для потреб жертв катастрофи.
Видання наголошує, що пошукам людей та тіл загиблих заважав густий дим та вогонь.
"Наша мета - витягти тіла жертв без шкоди їхнім останкам", - повідомив державному телеканалу голова кризового центру Тегерану Есмаїл Наджар.
Водночас речник пожежною служби Джала Малекі заявив, що шанси "врятувати когось живого практично нульові".
Як повідомляв УНН, вчора у центрі столиці Ірану Тегерана загорілася і обрушилася багатоповерхова будівля, щонайменше 38 людей отримали поранення. Двісті осіб вже боролися з вогнем протягом кількох годин до обрушення. Представник пожежної служби Жалал Малекі розповів, що у будинку не було достатньо вогнегасників.