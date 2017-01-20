В Тегеране продолжаются поиски 25 пропавших без вести под обвалами ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Операция по демонтажу руин торгового центра в Тегеране продолжается, однако спасатели не надеются найти живыми 25 человек, оставшихся под обломками здания. Об этом сообщает DW, передает УНН.
По данным иранских чиновников, судьба 25 человек после обрушения 17-этажного торгового центра в Тегеране до сих пор неизвестна.
Государственное телевидение, в пятницу, 20 января подтвердило гибель 20 пожарных.
Также отмечается, что местные СМИ рассказывают о десятках людей, которые готовы сдавать кровь для нужд жертв катастрофы.
Издание отмечает, что поискам людей и тел погибших мешал густой дым и огонь.
"Наша цель - извлечь тела жертв без ущерба их останкам", - сообщил государственному телеканалу председатель кризисного центра Тегерана Эсмаил Наджар.
В то же время пресс-секретарь пожарной службы Джала Малеки заявил, что шансы "спасти кого-то живого практически нулевые".
Как сообщал УНН, вчера в центре столицы Ирана Тегерана загорелась и обрушилась многоэтажная постройка, по меньшей мере 38 человек получили ранения. Двести человек уже боролись с огнем за несколько часов до обрушения. Представитель пожарной службы Жалал Малеки рассказал, что в доме не было достаточно огнетушителей.