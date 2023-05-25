У Тбілісі автобус російського танцювального ансамблю "Камушка" облили фарбою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Автобус ансамблю уральського танцю «Камушка» облили фарбою у Тбілісі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Paper Kartuli.
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Фото автобуса у фарбі та з написами Putin Khuilo опублікував рух Shame movement. У пості активістів йдеться про те, що ансамбль отримує державне фінансування в росії і відкрито підтримує війну в Україні.
«Ансамбль, який кілька днів тому танцював на концерті Кремля і присвятив концерт «російському воїну», що пройшов до цього, не повинен перебувати в Грузії», — вказано в пості Shame movement.
Додамо
Ансамбль «Камушка» утворений у 1943 році і займається збереженням культурних традицій народностей, що проживають на Уралі. 1 травня ансамбль дав концерт під назвою «Російському воїну присвячується».
Фото автобуса у фарбі публікують і під постами ансамблю у «Вконтакті», але «Камушка» не коментувала подію.
Афіш концертів у Грузії у соцмережах ансамблю немає.