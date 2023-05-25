В Тбилиси автобус российского танцевального ансамбля "Камушка" облили краской

Детали

Фото автобуса в краске и с надписями Putin Khuilo опубликовало движение Shame movement. В посте активистов говорится о том, что ансамбль получает государственное финансирование в россии и открыто поддерживает войну в Украине.

«Ансамбль, который несколько дней назад танцевал на концерте Кремля и посвятил концерт «российскому воину», прошедшему до этого, не должен находиться в Грузии», — указано в посте Shame movement.

Добавим

Ансамбль «Камушка» образован в 1943 году и занимается сохранением культурных традиций народностей, проживающих на Урале. 1 мая ансамбль дал концерт под названием «Русскому воину посвящается».

Фото автобуса в краске публикуют и под постами ансамбля в «Вконтакте», но «Камушка» не комментировала событие.

Афиш концертов в Грузии в соцсетях ансамбля нет.