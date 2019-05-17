У Тайвані легалізували одностатеві шлюби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Тайвань став першою країною в Азії, де легалізували одностатеві шлюби. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Сьогодні, 17 травня, Тайвань першим в Азії легалізував одностатеві шлюби.
Згідно з новим законом, тайванські одностатеві пари зможуть подавати заявки на реєстрацію в місцевому "реєстрі шлюбів" і офіційно створювати сім'ї.
Зазначається, що цей закон відповідає рішенню вищої судової інстанції Тайваню від 24 травня 2017 року про те, що заборона на одностатеві шлюби суперечить конституції.
Глава адміністрації Тайваню Цай Інвень в Twitter назвала таке рішення парламенту "великим кроком до справжньої рівності".
"Сьогодні ми показали світу, що любов перемагає", - додала Цай Інвень.
Як повідомляв УНН, парламент Тайваню перший в Азії голосував щодо одностатевих шлюбів.
Нагадаємо, на території Австрії офіційно вступила в силу легалізація одностатевих шлюбів.