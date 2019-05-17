В Тайване легализовали однополые браки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Тайвань стал первой страной в Азии, где легализовали однополые браки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Сегодня, 17 мая, Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки.
Согласно новому закону, тайваньские однополые пары смогут подавать заявки на регистрацию в местном "реестре браков" и официально создавать семьи.
Отмечается, что этот закон соответствует решению высшей судебной инстанции Тайваня от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит конституции.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в Twitter назвала такое решение парламента "большим шагом к настоящему равенству".
"Сегодня мы показали миру, что любовь побеждает", - добавила Цай Инвэнь.
Как сообщал УНН, парламент Тайваня первый в Азии голосовал относительно однополых браков.
Напомним, на территории Австрии официально вступила в силу легализация однополых браков.