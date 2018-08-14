У святкуванні Дня незалежності очікується участь 700 тисяч громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Національній поліції назвали очікувану кількість громадян, які візьмуть участь в урочистостях з нагоди Дня незалежності 24 серпня. Про це повідомив заступник Голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає УНН.
“В урочистостях з нагоди Дня незалежності України візьме участь орієнтовно 700 тисяч громадян”, — йдеться у повідомленні.
Загалом у рамках святкування заплановано проведення понад тисячі урочистих заходів. До забезпечення правопорядку буде задіяно необхідну кількість правоохоронців — поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.
Як повідомив заступник глави Нацполіції Фацевич, до безпекових заходів будуть залучені усі підрозділи Нацполіції. Крім того, для забезпечення правопорядку у ці дні залучатимуться і військовослужбовці НГУ.
“Під час безпекових заходів будуть залучатися усі сили поліції. Їх координацію здійснюватимуть ситуаційні центри поліції, які почнуть працювати вже 22 серпня”, — повідомив заступник Голови Національної поліції України.
За його словами, поліція готова протидіяти будь-яким провокаціям як напередодні урочистостей, так і під час їх проведення.
“Не виключаємо, що у цьому році можливі спроби провокацій як напередодні урочистостей так і під час їх проведення. Тому, під час безпекових заходів необхідно досконало підходити до взаємодії з організаторами логістики, СБУ та УДО”, — акцентував Олександр Фацевич.
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий наголосив на необхідності чіткої координації дій усіх підрозділів МВС для ефективної співпраці у забезпеченні правопорядку під час відзначення 27-ї річниці Незалежності України.
Нагадаємо, у зв’язку з проведенням заходів, присвячених 27-й річниці Дня незалежности, з 22 серпня усі підрозділи МВС переходять на посилений варіант несення служби.