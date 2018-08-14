В праздновании Дня независимости ожидается участие 700 тысяч граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Национальной полиции назвали ожидаемое количество граждан, которые примут участие в торжествах по случаю Дня независимости 24 августа. Об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН.
“В торжествах по случаю Дня независимости Украины примет участие ориентировочно 700 тысяч граждан”, — говорится в сообщении.
Всего в рамках празднования запланировано проведение более тысячи торжественных мероприятий. К обеспечению правопорядка будет задействовано необходимое количество правоохранителей — полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Как сообщил заместитель главы Нацполиции Фацевич, к безопасности мероприятий будут привлечены все подразделения Нацполиции. Кроме того, для обеспечения правопорядка в эти дни будут привлекаться и военнослужащие НГУ.
“Во время безопасности мероприятий будут привлекаться все силы полиции. Их координацию будут осуществлять ситуационные центры полиции, которые начнут работать уже 22 августа”, - сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины.
По его словам, полиция готова противодействовать любым провокациям как накануне торжеств, так и во время их проведения.
“Не исключаем, что в этом году возможны попытки провокаций как накануне торжеств так и во время их проведения. Поэтому, во время безопасности мероприятий необходимо в совершенстве подходить к взаимодействию с организаторами логистики, СБУ и УГО”, - акцентировал Александр Фацевич.
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил необходимость четкой координации действий всех подразделений МВД для эффективного сотрудничества в обеспечении правопорядка во время празднования 27-й годовщины Независимости Украины.
Напомним, в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Дня независимости, с 22 августа все подразделения МВД переходят на усиленный вариант несения службы.