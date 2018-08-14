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В праздновании Дня независимости ожидается участие 700 тысяч граждан

Киев • УНН

 • 9047 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Национальной полиции назвали ожидаемое количество граждан, которые примут участие в торжествах по случаю Дня независимости 24 августа. Об этом сообщил заместитель Председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН.

В праздновании Дня независимости ожидается участие 700 тысяч граждан

“В торжествах по случаю Дня независимости Украины примет участие ориентировочно 700 тысяч граждан”, — говорится в сообщении.

Всего в рамках празднования запланировано проведение более тысячи торжественных мероприятий. К обеспечению правопорядка будет задействовано необходимое количество правоохранителей — полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Фацевич, к безопасности мероприятий будут привлечены все подразделения Нацполиции. Кроме того, для обеспечения правопорядка в эти дни будут привлекаться и военнослужащие НГУ.

“Во время безопасности мероприятий будут привлекаться все силы полиции. Их координацию будут осуществлять ситуационные центры полиции, которые начнут работать уже 22 августа”, - сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины.

По его словам, полиция готова противодействовать любым провокациям как накануне торжеств, так и во время их проведения.

“Не исключаем, что в этом году возможны попытки провокаций как накануне торжеств так и во время их проведения. Поэтому, во время безопасности мероприятий необходимо в совершенстве подходить к взаимодействию с организаторами логистики, СБУ и УГО”, - акцентировал Александр Фацевич.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил необходимость четкой координации действий всех подразделений МВД для эффективного сотрудничества в обеспечении правопорядка во время празднования 27-й годовщины Независимости Украины.

Напомним, в связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине Дня независимости, с 22 августа все подразделения МВД переходят на усиленный вариант несения службы.

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