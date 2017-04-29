У святковий період цілодобово чергуватимуть 7 тисяч рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. На період вихідних днів, починаючи з 29 квітня і до ранку 3 травня, підрозділи Держслужби України з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим несення служби. Зокрема, на варті пожежної безпеки перебувають близько семи тисяч рятувальників та понад дві тисячі одиниць пожежно-рятувальної техніки, передає УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
Підрозділи ДСНС чергують у місцях проведення масових заходів по всій території України. Крім того, рятувальники здійснюють посилений моніторинг пожежної та техногенної безпеки для оперативного реагування на надзвичайні ситуації та події.
Напередодні травневих свят фахівці Служби порятунку проводили профілактичну роботу з громадянами, щоб нагадати елементарні правила поведінки, зокрема під час відпочинку на природі.
Минулого тижня інформаційно-роз'яснювальні заходи провели на території Кіровоградської, Полтавської, Житомирської, Донецької, Хмельницької, Запорізької та Херсонської областей.
Як повідомляв УНН, у святковий період закладами охорони здоров’я Києва невідкладна медична допомога надаватиметься всім громадянам, незалежно від місця їх проживання та реєстрації.