В праздничный период будут круглосуточно дежурить 7 тыс. спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. На период выходных, начиная с 29 апреля и до утра 3 мая, подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы. В частности, на страже пожарной безопасности находятся около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной техники, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и события.
Накануне майских праздников специалисты Службы спасения проводили профилактическую работу с гражданами, чтобы напомнить элементарные правила поведения, в частности во время отдыха на природе.
На прошлой неделе информационно-разъяснительные мероприятия провели на территории Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Донецкой, Хмельницкой, Запорожской и Херсонской областей.
Как сообщал УНН, в праздничный период учреждениями здравоохранения Киева неотложная медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, независимо от места их проживания и регистрации.