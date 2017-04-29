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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В праздничный период будут круглосуточно дежурить 7 тыс. спасателей

Киев • УНН

 • 9249 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. На период выходных, начиная с 29 апреля и до утра 3 мая, подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы. В частности, на страже пожарной безопасности находятся около семи тысяч спасателей и более двух тысяч единиц пожарно-спасательной техники, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В праздничный период будут круглосуточно дежурить 7 тыс. спасателей

Подразделения ГСЧС дежурят в местах проведения массовых мероприятий по всей территории Украины. Кроме того, спасатели осуществляют усиленный мониторинг пожарной и техногенной безопасности для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и события.

Накануне майских праздников специалисты Службы спасения проводили профилактическую работу с гражданами, чтобы напомнить элементарные правила поведения, в частности во время отдыха на природе.

На прошлой неделе информационно-разъяснительные мероприятия провели на территории Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Донецкой, Хмельницкой, Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщал УНН, в праздничный период учреждениями здравоохранения Киева неотложная медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, независимо от места их проживания и регистрации.

Украинские Национальные Новости

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