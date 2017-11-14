У Світовому банку заявили, що тісно працюють з МВФ для розширення підтримки України

"Ми досягли нашого ліміту і навіть перевищили наш ліміт з підтримки України, і те ж саме зробив і МВФ. Але МВФ – це велика організація, вона набагато більша, ніж ми. І в них є понад 1 трлн доларів, який вони можуть надати як позику. І ми зараз працюємо дуже тісно з МВФ для того, щоб перевищити цей ліміт і надати ще більшу підтримку, ще більше ресурсів для України", - наголосив він.

Дж. Йонг Кім запевнив, що вірить у реформи, які впроваджуються в Україні. До того ж, за його словами, Світовий банк зробив найбільшу ставку на Україну.

"І зараз ми хочемо забезпечити успішність України", - додав він.

Як повідомляв УНН, Світовий банк розглядає можливості розширення фінансування реформ в Україні.