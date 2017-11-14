Во Всемирном банке заявили, что тесно работают с МВФ для расширения поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Всемирный банк тесно работает с Международным валютным фндом для расширения финансовой поддержки Украины. Об этом сказал президент группы Всемирного банка Джим Йонг Ким на совместном брифинге с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.
"Мы достигли нашего лимита и даже превысили наш лимит по поддержке Украины, и то же самое сделал и МВФ. Но МВФ - это большая организация, она гораздо больше, чем мы. И у них есть более 1 трлн долларов, который они могут предоставить как займ. И мы сейчас работаем очень тесно с МВФ для того, чтобы превысить этот лимит и предоставить еще большую поддержку, еще больше ресурсов для Украины", - подчеркнул он.
Дж. Йонг Ким заверил, что верит в реформы, которые запускаются в Украине. К тому же, по его словам, Всемирный банк сделал самую большую ставку на Украину.
"И сейчас мы хотим обеспечить успешность Украины", - добавил он.
Как сообщал УНН, Всемирный банк рассматривает возможности расширения финансирования реформ в Украине.