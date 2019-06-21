У Світовому банку допоможуть Україні з проектами державно-приватного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Уряд підписав меморандум з Міжнародною фінансовою корпорацією групи Світового банку для залучення міжнародних експертів до роботи над проектами державно-приватного партнерства. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.
"Вчора ми підписали меморандум з Міжнародною фінансовою корпорацією групи Світового банку, щоб залучити міжнародних експертів та міжнародний досвід до роботи над проектами державно-приватного партнерства", – зазначив Кубів.
Він додав, що це ефективний інструмент залучення великих інвестицій у будівництво доріг, портів, мостів, великих інфраструктурних об’єктів, а також проведення широкосмугового Інтернету по всій території України.
"Уже кілька пілотних проектів і навіть інвесторів, які очікують можливості взяти участь у цих проектах. Приклади – в Європі, приклади в Туреччині, приклади в Австралії з різних галузей державно-приватного партнерства. Втілення таких проектів означає якісні дороги та плюс 5-7% щорічного зростання ВВП, а також десятки тисяч нових робочих місць в різних регіонах України", – додав перший віце-прем’єр.
Нагадаємо, в Україну цього року вклали 800 млн дол. іноземних інвестицій.