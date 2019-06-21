У Світовому банку допоможуть Україні з проектами державно-приватного партнерства

КИЇВ. 21 червня. УНН. Уряд підписав меморандум з Міжнародною фінансовою корпорацією групи Світового банку для залучення міжнародних експертів до роботи над проектами державно-приватного партнерства. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час години запитань до уряду у ВР, передає кореспондент УНН.