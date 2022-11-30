У світі спостерігається нестача прісної води – 72% ресурсу споживає сільське господарство
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Близько десятої частини населення світу — живуть у країнах, які відчувають гостру нестачу води. Про це заявили представники Римського водного діалогу при Продовольчій та сільськогосподарській організації Об'єднаних Націй (ФАО), в рамках підготовки до Конференції ООН з водних ресурсів 2023 року.
Цитата
«До 2050 року глобальне виробництво продуктів харчування, клітковини та кормів необхідно буде збільшити на 50% порівняно з рівнем 2012 року, щоб задовольнити зростаючий попит», — йдеться у заяві Генерального директора ФАО Цюй Дун'юй.
За його словами, за існуючих умов це означатиме зростання споживання прісної води на 35%.
Перевантажене водопостачання у світі потребує сталого управління, заявили організатори Римського водного діалогу, оскільки потреби для споживання та використання в сільському господарстві різко зростуть у найближчі десятиліття.
Конференція, запланована на 2023 рік, стане першою щодо водних ресурсів, яку проводить Організація Об'єднаних Націй з 1977 року.
За словами Генерального директора ФАО Цюй Дун'юй, світ переживає період різкого збільшення потреби у прісній воді.
Дані ФАО показують, що в цей час 2,3 мільярда людей у всьому світі живуть у країнах, які відчувають нестачу води, і понад 733 мільйонів людей — близько десятої частини населення світу — живуть у країнах, які мають гостру нестачу води. Прогнозується, що зміна клімату все більше впливатиме на погодні умови.
За даними ФАО, сільське господарство споживає приблизно 72 відсотки прісної води у світі, що робить його найважливішим компонентом будь-якої стратегії боротьби з нестачею води.
У пресрелізі ФАО закликала до «рішучої, послідовної та чіткої інтеграції та визначення пріоритетів водних ресурсів у національні стратегії, політику та інвестиційні плани сталого розвитку», щоб «зрозуміти, як водні ресурси можуть використовуватись у різних секторах задля досягнення соціальних цілей країн».