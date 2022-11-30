В мире наблюдается нехватка пресной воды – 72% ресурса потребляет сельское хозяйство

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«К 2050 году глобальное производство продуктов питания, клетчатки и кормов необходимо будет увеличить на 50% по сравнению с уровнем 2012 года, чтобы удовлетворить растущий спрос», — говорится в заявлении Генерального директора ФАО Цюй Дунъюй.

По его словам, при существующих условиях это будет означать рост потребления пресной воды на 35%.

Перегруженное водоснабжение в мире нуждается в устойчивом управлении, заявили организаторы Римского водного диалога, поскольку потребности для потребления и использования в сельском хозяйстве резко возрастут в ближайшие десятилетия.

Конференция, запланированная на 2023 год, станет первой касающейся водных ресурсов, проводимой Организацией Объединенных Наций с 1977 года.

По словам Генерального директора ФАО Цюй Дунъюй, мир переживает период резкого увеличения потребности в пресной воде.

Данные ФАО показывают, что в настоящее время 2,3 миллиарда человек во всем мире живут в странах, испытывающих нехватку воды, и более 733 миллионов человек — около десятой части населения мира — живут в странах, испытывающих острую нехватку воды. Прогнозируется, что изменение климата будет оказывать все большее влияние на погодные условия.

По данным ФАО, сельское хозяйство потребляет примерно 72 процента пресной воды в мире, что делает его важнейшим компонентом любой стратегии борьбы с нехваткой воды.

В пресс-релизе ФАО призвала к «решительной, последовательной и четкой интеграции и определению приоритетов водных ресурсов в национальные стратегии, политику и инвестиционные планы устойчивого развития», чтобы «понять, как водные ресурсы могут использоваться в разных секторах для достижения социальных целей стран».