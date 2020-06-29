У світі прискорюється пандемія коронавірусу - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Глобальна пандемія прискорюється, хоча багато країн добилися прогресу в стримуванні коронавірусу. Про це на пресбрифінгу заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, передає УНН з посиланням на Twitter організації.
За його словами, більшість людей в світі залишаються уразливими перед коронавірусом.
"Ми всі хочемо, щоб це (пандемія - ред.) закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але сувора реальність така, що все ще навіть не наблизилося до закінчення", - зазначив Гебрейесус.
"Хоча багато країн добилися певного прогресу, глобальна пандемія насправді прискорюється", - додав глава ВООЗ.
Гебрейесус зауважив, що критичне питання, яке постане перед усіма країнами в найближчі місяці, полягає в тому, як жити з цим вірусом.
Нагадаємо, дезінформація про COVID-19 від Росії та Китаю впливовіша за інформацію від місцевих ЗМІ.