У світі прискорюється пандемія коронавірусу - ВООЗ

За його словами, більшість людей в світі залишаються уразливими перед коронавірусом.

"Ми всі хочемо, щоб це (пандемія - ред.) закінчилося. Ми всі хочемо продовжувати жити своїм життям. Але сувора реальність така, що все ще навіть не наблизилося до закінчення", - зазначив Гебрейесус.

"Хоча багато країн добилися певного прогресу, глобальна пандемія насправді прискорюється", - додав глава ВООЗ.

Гебрейесус зауважив, що критичне питання, яке постане перед усіма країнами в найближчі місяці, полягає в тому, як жити з цим вірусом.

Нагадаємо, дезінформація про COVID-19 від Росії та Китаю впливовіша за інформацію від місцевих ЗМІ.