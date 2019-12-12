У світі налічується понад 40 мільйонів рабів - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У світі налічується понад 40 мільйонів рабів, значна частина цих людей піддається експлуатації в сфері рибальства. Про це Організація Об'єднаних Націй повідомила на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"За даними Міжнародної організації праці, у світі налічується понад 40 млн рабів, більшість з них, приблизно 25 мільйонів - жертви примусової праці. Значна частина з них піддається експлуатації у сфері рибальства", - повідомляють в ООН.
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Так, цих людей змушують працювати на риболовецьких судах або рибних заводах.
Повідомляється, що кожен четвертий "раб" - неповнолітній.
Нагадаємо, у Вінницькій області затримали подружню пару за незаконне утримання 7 осіб у трудовому рабстві.
По данным Международной организации труда, в мире насчитывается более 40 млн рабов, большинство из них, примерно 25 миллионов - жертвы принудительного труда. Значительная часть из них подвергается эксплуатации в сфере рыболовства pic.twitter.com/ymNAFrlW83— ООН (@UnitedNationsRU) December 12, 2019