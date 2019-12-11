В Винницкой области задержали супружескую пару за незаконное содержание 7 человек в трудовом рабстве

Так 11 декабря организатора оборудки задержали с привлечением спецподразделения КОРД.

Как сообщил начальник ГУНП в Винницкой области Юрий Педос, полицейскими установлено, что владельцы пилорамы, супруги в возрасте 44 и 42 года, незаконно удерживают на предприятии людей, заставляют их бесплатно работать, применяя психологическое давление и физическое насилие.

Люди работали на закрытой территории, их контролировал надзиратель.

"Следствием установлены два человека, которые вербовали для владельцев пилорамы рабочих. Обычно работу предлагали людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, не имели постоянного места жительства. Обещали достойные условия проживания и заработную плату в размере 5000 гривен. Зато за тяжелый труд пострадавшие денег не получали, а лишь скромные продукты", - говорится в сообщении.

На момент прибытия полицейских на территории пилорамы находилось семь рабочих, большинство из них не имели документов.

Труд мужчин здесь незаконно использовали в течение нескольких месяцев.

По месту жительства и месту работы задержанных проведен ряд обысков, изъяты вещественные доказательства.

Документирование преступной деятельности группы осуществляется в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.149 УК Украины (торговля людьми). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Расследование продолжается.

Напомним, правоохранители Днепропетровской и Одесской областей задержали членов преступной группы, которые вербовали людей в трудовое рабство.