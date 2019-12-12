В мире насчитывается более 40 миллионов рабов - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В мире насчитывается более 40 миллионов рабов, значительная часть этих людей подвергается эксплуатации в сфере рыболовства. Об этом Организация Объединенных Наций сообщила на своей странице в Twitter, передает УНН.
"По данным Международной организации труда, в мире насчитывается более 40 млн рабов, большинство из них, примерно 25 миллионов - жертвы принудительного труда. Значительная часть из них подвергается эксплуатации в сфере рыболовства", - сообщают в ООН.
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Так, эти люди заставляют работать на рыболовецких судах или рыбных заводах.
Сообщается, что каждый четвертый "раб" - несовершеннолетний.
Напомним, в Винницкой области задержали супружескую пару за незаконное содержание 7 человек в трудовом рабстве.
По данным Международной организации труда, в мире насчитывается более 40 млн рабов, большинство из них, примерно 25 миллионов - жертвы принудительного труда. Значительная часть из них подвергается эксплуатации в сфере рыболовства pic.twitter.com/ymNAFrlW83- ООН (@UnitedNationsRU) December 12, 2019