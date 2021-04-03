У світі на COVID-19 захворіло вже понад 130 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 130 126 796 людей, з них одужало 73 703 309 осіб. Кількість померлих зросла до 2 836 682.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 606 648), Бразилія (12 910 082), Індія (12 303 131), Франція (4 802 457), Росія (4 511 973), Велика Британія (4 367 956), Італія (3 629 000) та Туреччина (3 400 296).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (554 069), Бразилії (328 206) та Мексиці (203 664).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 762 713. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 711 630 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 33 679 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.