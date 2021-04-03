В мире на COVID-19 заболело уже более 130 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 130 126 796 человек, из них выздоровели 73 703 309 человек. Количество умерших возросло до 2 836 682.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 606 648), Бразилия (12 910 082), Индия (12 303 131), Франция (4 802 457), Россия (4 511 973), Великобритания (4 367 956), Италия (3 629 000) и Турция (3 400 296).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (554 069), Бразилии (328 206) и Мексике (203 664).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 762 713. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 711 630 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 33 679 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.