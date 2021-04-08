У світі на COVID-19 захворіло вже майже 133 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 132 952 381 людей, з них одужало 75 585 336 осіб. Кількість померлих зросла до 2 886 242.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 921 647), Бразилія (13 193 205), Індія (12 801 785), Франція (4 902 9857), Росія (4 554 481), Велика Британія (4 381 824), Італія (3 700 393) та Туреччина (3 633 925).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (559 105), Бразилії (340 776) та Мексиці (205 598).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 836 260. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 784 579 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 35 498 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.