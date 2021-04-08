В мире на COVID-19 заболело уже почти 133 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 132 952 381 человек, из них выздоровели 75 585 336 человек. Количество умерших возросло до 2 886 242.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 921 647), Бразилия (13 193 205), Индия (12 801 785), Франция (4 902 9857), Россия (4 554 481), Великобритания (4 381 824), Италия (3 700 393) и Турция (3 633 925).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (559 105), Бразилии (340 776) и Мексике (205 598).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 836 260. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 784 579 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 35 498 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.