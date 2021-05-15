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У світі коронавірусом заразилося вже понад 162,5 млн людей

Київ • УНН

 • 19439 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіли вже понад 162,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

У світі коронавірусом заразилося вже понад 162,5 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 162,518,728 людей, з них одужало 140,379,505 осіб. Кількість померлих зросла до 3,370,743

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,663,255), Індія (24,372,243), Бразилія (15,521,313), Франція (5,848,154), Туреччина (5,095,390), Росія (4,922,901), Велика Британія (4,446,824) та Італія (4,146,722).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (599,299), Бразилії (432,785) та Індія (266,229).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 143 448 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 47 620 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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