В мире коронавирусом заразилось уже более 162,5 людей
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 162,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 162,518,728 человек, из них выздоровели 140,379,505 человек. Количество умерших возросло до 3,370,743
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,663,255), Индия (24,372,243), Бразилия (15,521,313), Франция (5,848,154), Турция (5,095,390), Россия (4,922,901), Великобритания (4,446,824) и Италия (4,146,722).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (599,299), Бразилии (432,785) и Индия (266,229).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2143448 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 47 620 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.