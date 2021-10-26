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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У світі коронавірусом інфікувалися понад 244,8 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 інфіковано вже понад 244,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

У світі коронавірусом інфікувалися понад 244,8 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 244,817,674 людей, з них одужало 221,954,287 осіб. Кількість померлих зросла до 4,970,164.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (46,417,525), Індія (34,201,357), Бразилія (21,735,560), Велика Британія (8,809,774), Росія (8,279,573), Туреччина (7,879,468), Франція (7,127,163) та Іран (5,868,360).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (757,849), Бразилії (605,884) та Індії (455,100).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 784 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 64 202 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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