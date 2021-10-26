В мире коронавирусом инфицировались более 244,8 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 244,817,674 человека, из них поправилось 221,954,287 человек. Число умерших возросло до 4,970,164.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,417,525), Индия (34,201,357), Бразилия (21,735,560), Великобритания (8,809,774), Россия (8,279,573), Франция (7,8)

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира было зафиксировано в США (757,849), Бразилии (605,884) и Индии (455,100).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 784 039 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64 202 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.