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The Guardian

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У світі коронавірусною хворобою захворіло майже 168 млн людей

Київ • УНН

 • 13431 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіли вже понад 167,9 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

У світі коронавірусною хворобою захворіло майже 168 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 167,984,916 людей, з них одужало 149,301,436 осіб. Кількість померлих зросла до 3,487,029.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,922,937), Індія (26,947,496), Бразилія (16,121,136), Франція (5,605,895), Туреччина (5,186,487), Росія (5,194,010), Велика Британія (4,464,900) та Італія (4,194,672).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (604,416), Бразилії (450,026) та Індія (307,249).

Загальна ситуація

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 183 855 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 49 436 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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