В мире коронавирусной болезнью заболели почти 168 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже более 167,9 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 167,984,916 человек, из них выздоровели 149,301,436 человек. Количество умерших возросло до 3,487,029.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,922,937), Индия (26,947,496), Бразилия (16,121,136), Франция (5,605,895), Турция (5,186,487), Россия (5,194,010), Великобритания (4,464,900) и Италия (4,194,672).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (604,416), Бразилии (450,026) и Индии (307,249).
Общая ситуация
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 183 855 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 436 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.