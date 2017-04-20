У Суворовському суді Одеси спеціалісти не виявили вибухівки

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Під час обстеження будівлі суду та прилеглої до неї території вибухонебезпечних речовин, пристроїв чи предметів виявлено не було. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП в Одеській області.

З метою забезпечення безпеки громадян на час перевірки правоохоронцями було евакуйовано близько сорока співробітників та відвідувачів установи.

«Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України», - зазначили у поліції.

Наразі суд працює у звичайному режимі. Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності особи, причетної до вчинення вказаного правопорушення.

Нагадаємо, сьогодні вранці до поліції надійшло телефонне повідомлення про мінування Суворовського районного суду, розташованого на вул.Чорноморського козацтва в Одесі.

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