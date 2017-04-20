В Суворовском суде Одессы специалисты не выявили взрывчатки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 апреля. УНН. При обследовании здания суда и прилегающей к ней территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП в Одесской области.
В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями было эвакуировано около сорока сотрудников и посетителей учреждения.
“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в полиции.
Сейчас суд работает в обычном режиме. Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению указанного правонарушения.
Напомним, сегодня утром в полицию поступило телефонное сообщение о минировании Суворовского районного суда, расположенного на ул.Черноморского казачества в Одессе.