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У сутичках під ВР постраждало щонайменше 14 осіб

Київ • УНН

 • 37503 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. У сутичках під Верховною Радою станом на 9:40 ранку лікарі нарахували принаймні 14 постраждалих, більшість з яких - правоохоронці. Про це кореспонденту УНН повідомили медпрацівники.

"Станом на 9:40 14 осіб - це те що є", - повідомили медпрацівники.

За їхніми словами, з постраждалих 5 цивільних, решта - поліцейські. Стан принаймні одного з них медики оцінюють як середньої важкості.

За словами лікарів, на місці події "б'ються, використовують балончики" та інше.

Водночас, організація "Червоний Хрест", яка працює під ВР зараз, називає цифру 14 цивільних і 2 полісменів. Медики зазначили, що серед постраждалих є люди, які отримали черепно-мозгові травми і розсічення шкіри голови.

Нагадаємо, під час розгону наметового містечка під ВР затримано 50 людей.

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