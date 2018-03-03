В столкновениях под ВР пострадали по меньшей мере 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В столкновениях под Верховной Радой по состоянию на 9:40 утра врачи насчитали не менее 14 пострадавших, большинство из которых - правоохранители. Об этом корреспонденту УНН сообщили медработники.
"По состоянию на 9:40 14 человек - это то, что есть", - сообщили медработники.
По их словам, из пострадавших - 5 гражданских, остальные - полицейские. Состояние по крайней мере одного из них медики оценивают как средней тяжести.
По словам врачей, на месте происшествия "бьются, используют баллончики" и прочее.
В то же время, организация "Красный Крест", которая работает под ВР сейчас, называет цифру 14 гражданских и 2 полицейских. Медики отметили, что среди пострадавших есть люди, которые получили черепно-мозговые травмы и рассечения кожи головы.
Напомним, во время разгона палаточного городка под ВР задержали 50 человек.