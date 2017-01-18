У.Супрун зі своїми заступниками пішла із засідання профільного комітету ВРУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні під час засідання Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун та її заступники відмовилися відповідати на запитання народних депутатів щодо поставки медикаментів. Представники МОЗ посеред засідання встали і вийшли, передає кореспондент УНН.
Так, нардеп Ольга Богомолець звернулася до У.Супрун із запитанням: коли будуть зроблені поставки необхідних медикаментів?
У відповідь У.Супрун подякувала громадським організаціям, які підтримують її реформи, за те, що вони прийшли на комітет і додала: “Ми вже вичерпно відповіли на всі питання і надіслали всім членам комітету, і так як ми не ідемо по порядку денному, я думаю далі немає чого коментувати”.
На цих словах вона підвелася і вийшла із залу разом зі своїми заступниками.
Нагадаємо, У.Супрун сказала, що не показала свій диплом, бо там конфіденційна інформація.