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У.Супрун со своими заместителями ушла с заседания профильного комитета ВРУ

У.Супрун со своими заместителями ушла с заседания профильного комитета ВРУ

Киев • УНН

 • 11388 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители отказались отвечать на вопросы народных депутатов по поставке медикаментов. Представители Минздрава среди заседания встали и вышли, передает корреспондент УНН.

Так, нардеп Ольга Богомолец обратилась к У.Супрун с вопросом: когда будут сделаны поставки необходимых медикаментов?

В ответ У.Супрун поблагодарила общественные организации, которые поддерживают ее реформы, за то, что они пришли на комитет и добавила: "Мы уже исчерпывающе ответили на все вопросы и направили всем членам комитета, и так как мы не идем по повестке дня, я думаю дальше нечего комментировать".

На этих словах она встала и вышла из зала вместе со своими заместителями.

Напомним, У.Супрун сказала, что не показала свой диплом, потому что там конфиденциальная информация.

Украинские Национальные Новости

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