У.Супрун со своими заместителями ушла с заседания профильного комитета ВРУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее заместители отказались отвечать на вопросы народных депутатов по поставке медикаментов. Представители Минздрава среди заседания встали и вышли, передает корреспондент УНН.
Так, нардеп Ольга Богомолец обратилась к У.Супрун с вопросом: когда будут сделаны поставки необходимых медикаментов?
В ответ У.Супрун поблагодарила общественные организации, которые поддерживают ее реформы, за то, что они пришли на комитет и добавила: "Мы уже исчерпывающе ответили на все вопросы и направили всем членам комитета, и так как мы не идем по повестке дня, я думаю дальше нечего комментировать".
На этих словах она встала и вышла из зала вместе со своими заместителями.
Напомним, У.Супрун сказала, что не показала свой диплом, потому что там конфиденциальная информация.