У.Супрун сказала, що не показала диплом, бо там конфіденційна інформація

"Це не є, що я не хочу показати, а декотрі персональні дані міністрів є інформацією, яку Міністерство не передає на публічні запити. Бо це є (інформація), де я живу. Вони знають, що я маю цей диплом. Я б не могла бути призначеною заступником міністра, якби в мене не було вищої освіти. Якщо ви подивитеся онлайн, ви в публічній доступності можете бачити і диплом, і свідоцтво", - сказала У.Супрун.

Нагадаємо, у вересні 2016-го року в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу не відповіла на запитання журналіста УНН про свою освіту та порадила шукати інформацію з цього приводу у Google.