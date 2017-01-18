У.Супрун сказала, що не показала диплом, бо там конфіденційна інформація
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що не показувала свій диплом про вищу освіту, бо там міститься конфіденційна інформація. Про це вона сказала журналістам, відповідаючи на запитання про те, чому в.о. міністра не хоче показати свій диплом, передає кореспондент УНН.
"Це не є, що я не хочу показати, а декотрі персональні дані міністрів є інформацією, яку Міністерство не передає на публічні запити. Бо це є (інформація), де я живу. Вони знають, що я маю цей диплом. Я б не могла бути призначеною заступником міністра, якби в мене не було вищої освіти. Якщо ви подивитеся онлайн, ви в публічній доступності можете бачити і диплом, і свідоцтво", - сказала У.Супрун.
Нагадаємо, у вересні 2016-го року в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу не відповіла на запитання журналіста УНН про свою освіту та порадила шукати інформацію з цього приводу у Google.