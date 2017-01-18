У.Супрун сказала, что не показала диплом, потому что там конфиденциальная информация
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что не показывала свой диплом о высшем образовании, потому что там содержится конфиденциальная информация. Об этом она сообщила журналистам, отвечая на вопрос о том, почему и.о. министра не хочет показать свой диплом, передает корреспондент УНН.
"Это не так, что я не хочу показать, а некоторые персональные данные министров являются информацией, которую министерство не передает на публичные запросы. Потому что это (информация), где я живу. Они знают, что у меня есть этот диплом. Я бы не могла быть назначена заместителем министра, если бы у меня не было высшего образования. Если вы посмотрите онлайн, вы в публичной доступности можете видеть и диплом, и свидетельство", - сказала У.Супрун.
Напомним, в сентябре 2016 года и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун во время брифинга не ответила на вопрос журналиста УНН о своем образовании и посоветовала искать информацию по этому поводу в Google.