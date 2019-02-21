У Сумській раді проводять обшуки через загибель малюка в ліфті
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого УНН. В Сумській міськраді від ранку тривають обшуки у кабінетах Департаменту інфраструктури та в одного із заступників міського голови в рамках кримінального провадження за фактом загибелі в ліфті немовляти. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко.
“В рамках кримінального провадження, за фактом смерті дитини в ліфті, ми отримали дозвіл Зарічного суду для проведення обшуків в Сумській міській раді, зокрема в Департаменті інфраструктури, та безпосередньо у кабінеті одного із заступників міського голови”, - повідомила Науменко.
Вона додала, що обшуки проводяться з метою пошуку документів, які допоможуть слідству встановити істину.
Раніше УНН повідомляв, через падіння ліфта у Сумах управлінням Держпраці проведено позапланові перевірки.
Нагадаємо, що 2 січня 2019 року обласний центр сколихнула трагедія, що сталася в одній із житлових багатоповерхівок. Через самовільний рух ліфту з відкритими дверима загинуло немовля, рідні не встигли врятувати дитину з візочка, коли ліфт раптово почав рухатись.