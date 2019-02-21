У Сумській раді проводять обшуки через загибель малюка в ліфті

КИЇВ. 21 лютого УНН. В Сумській міськраді від ранку тривають обшуки у кабінетах Департаменту інфраструктури та в одного із заступників міського голови в рамках кримінального провадження за фактом загибелі в ліфті немовляти. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила прес-секретар прокурора Сумської області Наталія Науменко.