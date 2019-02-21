В Сумской совете проводят обыски из-за гибели ребенка в лифте
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля УНН. В Сумском горсовете с утра продолжаются обыски в кабинетах Департамента инфраструктуры и у одного из заместителей городского главы в рамках уголовного производства по факту гибели в лифте младенца. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко.
"В рамках уголовного производства по факту смерти ребенка в лифте, мы получили разрешение Заречного суда для проведения обысков в Сумском городском совете, в частности в Департаменте инфраструктуры, и непосредственно в кабинете одного из заместителей городского гловы", - сообщила Науменко.
Она добавила, что обыски проводятся с целью поиска документов, которые помогут следствию установить истину.
Ранее УНН сообщал, что из-за падения лифта в Сумах управлением Гоструда проведены внеплановые проверки.
Напомним, что 2 января 2019 года областной центр всколыхнула трагедия, которая произошла в одной из жилых многоэтажек. Из-за самопроизвольного движения лифта с открытыми дверями погиб младенец, родные не успели спасти ребенка из коляски, когда лифт внезапно начал двигаться.