У Сумській ОДА розповіли, скільки коштів витратили на дороги минулого року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У 2016 році з місцевих бюджетів Сумської області на утримання та ремонт доріг було виділено 278 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації.
"У минулому році за рахунок коштів загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на утримання, проведення поточного та капітального ремонтів доріг, реконструкцію доріг було витрачено 277,6 млн грн", - повідомили у Сумській ОДА.
Водночас сумський бюджет минулого року отримав надходження від акцизного податку у розмірі понад 240 млн грн.
Як раніше повідомляв УНН, згідно із заявами Прем’єр-міністра В.Гройсмана і профільного міністра В.Омеляна, 90% доріг перебувають в жалюгідному стані. Але незважаючи на це, обласні служби доріг продовжують замовляти поточні ремонти замість капітальних.
Наприклад, Служба автомобільних доріг у Харківській області проводить тендер на поточний ремонт 81 км вартістю 850 млн грн. Тобто, в середньому, ремонт 1 км дороги обійдеться українцям в 10,5 млн грн.