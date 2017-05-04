В Сумской ОГА рассказали, сколько средств потратили на дороги в прошлом году
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В 2016 году из местных бюджетов Сумской области на содержание и ремонт дорог было выделено 278 млн грн. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в управлении информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Сумской областной государственной администрации.
"В прошлом году за счет средств общего и специального фондов местных бюджетов на содержание, проведение текущего и капитального ремонтов дорог, реконструкцию дорог было потрачено 277,6 млн грн", - сообщили в Сумской ОГА.
В то же время сумской бюджет в прошлом году получил поступления от акцизного налога в размере более 240 млн грн.
Как ранее сообщал УНН, согласно заявлениям Премьер-министра В.Гройсмана и профильного министра В.Омеляна, 90% дорог находятся в плачевном состоянии. Но несмотря на это, областные службы дорог продолжают заказывать текущие ремонты вместо капитальных.
Например, Служба автомобильных дорог в Харьковской области проводит тендер на текущий ремонт 81 км стоимостью 850 млн грн. То есть, в среднем, ремонт 1 км дороги обойдется украинском в 10,5 млн грн.