У Сумах пенсіонер “замінував” три багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Сумах поліція затримала 66-річного пенсіонера, який зробив неправдиве повідомлення про мінування трьох багатоповерхівок. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної полції, передає УНН.
“Учора увечері до Сумського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від невідомого, який погрожував підірвати три житловібудинки. Поліція оперативно з’ясувала, звідки надійшов виклик. Згодом поліцейські встановили особу „псевдомінера“. Ним виявився 66-річний житель сусіднього будинку. Чоловік знаходився у власній квартирі в стані алкогольного сп’яніння”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що в результаті перевірки вибухових речовин не виявлено.
Нагадаємо, 15 листопада у Львові близько 15:00 анонім повідомив у поліцію про замінування головного залізничного вокзалу.