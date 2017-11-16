У Сумах пенсіонер “замінував” три багатоповерхівки

“Учора увечері до Сумського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення від невідомого, який погрожував підірвати три житловібудинки. Поліція оперативно з’ясувала, звідки надійшов виклик. Згодом поліцейські встановили особу „псевдомінера“. Ним виявився 66-річний житель сусіднього будинку. Чоловік знаходився у власній квартирі в стані алкогольного сп’яніння”, — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в результаті перевірки вибухових речовин не виявлено.

Нагадаємо, 15 листопада у Львові близько 15:00 анонім повідомив у поліцію про замінування головного залізничного вокзалу.